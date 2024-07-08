لهذا السبب توقف تصوير مسلسل الفنانة ياسمين رئيس

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(لها)

قررت الفنانة ياسمين رئيس إطالة إجازة شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز في إحدى مدن الساحل الشمالي، حيث تحرص دائماً على نشر مقاطع مصوّرة تظهر فيها بملابس البحر ومن دون مكياج.وعلمت "لها" أن تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر" قد توقف حالياً بسبب مد ياسمين لفترة إجازة شهر العسل، رغم أنه لم يتبقَّ على انتهاء تصوير دورها فيه إلا أيام قليلة.وكانت ياسمين رئيس قد قطعت إجازة شهر العسل في بدايتها لتعود إلى تصوير المسلسل، إلا أنها طلبت مد الإجازة بعد يومين فقط من التصوير، ولا تزال تستمتع بإجازتها.