جمهور نانسي عجرم يجبر مهرجان بيبلوس على هذا القرار

تواصل نانسي عجرم نجاحها بأحدث أعمالها الغنائية "من نظرة " التي تصّدرت المنصات الغنائية خلال الساعات الماضية بملايين المشاهدات، ومن خلال تواجدها لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان" بيبلوس" بجبيل ستضيف نجاحاً جديداً لمسيرتها الغنائية، ومن خلال نواعم نكشف عن تغيير مفاجىء لحفل نانسي ضمن فعاليات المهرجان المنتظر.

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علمت نواعم أن إدارة مهرجان بيبلوس قرّرت إضافة تذاكر إضافية لحفل نانسي عجرم، بعد نفاذ تذاكر الحفل بناءً على رغبة الجمهور، على أن تكون التذاكر الجديدة من فئة 50 دولار والحفل سيكون بـ 26 تموز.

وقد أعلنت إدارة المهرجان أن حفل نانسي ضمن المهرجان سيكون الحفل الأضخم والأقوى بلبنان هذا الموسم.

اما نانسي، فقد عبرت عن سعادتها لتواجدها ضمن فعاليات المهرجان ومقابلة جمهورها هناك لتقدم لهم مجموعة مميزة من أعمالها الغنائية ومن بينهم أغنيتها الجديدة "نظرة " التي ستقدّمها على خشبة المسرح في لبنان لأول مرة.



وتتواجد نانسي حالياً في مصر لإحياء إحدى حفلات الزفاف هناك، على أن تتجه بعدها إلى الأردن لإحياء حفلها في إحدى فنادق البحر الميّت. (نواعم)