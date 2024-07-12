فنانة شابة تُثير الجدل وتوجّه رسالة قوية الى منتقدي ملابسها

وجّهت الفنانة المصرية سارة سلامة رسالة قوية الى منتقدي ملابسها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها لم تعد تهتم بالتعليقات السلبية ولا تلتفت إليها.

وقالت سارة: "كنت في الماضي أتأثر بالتعليقات السلبية، أما الآن فلا أركز فيها، والأهم أنني مقتنعة بنفسي وبكل ما أفعله، ومن لا يحب أن يراني بملابسي تلك فلا ينظر إليّ؛ لأنني لن أبرر لأحد تصرّفاتي في الحياة".

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وأضافت: "أنا ممثلة ولست موديلًا، ولي اسلوب ملابس معين، وفي النهاية هذه حرية شخصية وكل شخص يقول ما يريد، ولن يربي أي شخص الآخرين، ولا يمكن أن يجتمع كل الناس على حب شيء واحد". (لها)