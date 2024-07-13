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المرأة

ستتزوّج قريباً.. مراسلة الـ"أم تي في" تحتفل بتوديع العزوبيّة بحضور نادين الراسي (صور)

Lebanon 24
13-07-2024 | 09:15
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احتفلت مراسلة الـ"أم تي في" ميريللا أبو خليل بحضور أصدقائها المقربين، بتوديع العزوبيّة.
 
 
ونشرت أبو خليل بعض الصور من الإحتفال، بحضور الممثلة نادين الراسي.
 
 
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وتجدر الإشارة إلى أنّ ميريللا ستدخل القفص الذهبيّ بعد أقلّ من شهر. (رصد لبنان 24)
 
 
 
 
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المرأة

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نادين الراسي

ميريللا ألو خليل

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