شيرين عبد الوهاب تعتذر من جمهورها اللبناني... وهذا ما أعلنته

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بياناً صحافياً أعلنت من خلاله اعتذارها لجمهورها في لبنان لعدم استطاعتها إحياء حفلها الذي كان مقررًا له مساء السبت 20 تموز، في واجهة بيروت البحرية، وذلك لأسباب خاصة بها.

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ووجهت شيرين عبد الوهاب من خلال البيان الذي نشرته الشركة المنظمة للحفل اعتذارًا لجميع محبيها والذين اشتروا تذاكر الحفل آملة منهم تفهم أسباب هذا الإلغاء، واعدة إياهم بإقامة هذا الحفل بمجرد انتهاء هذه الأسباب الخارجة عن إرادتها.

كذلك اعتذرت الشركة من جميع من اشترى تذاكر الحفل لهذا الإلغاء الخارج عن إرادتها، موضحة أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لكل من اشترى هذه التذاكر لاسترداد ثمن التذاكر شاكرة حسن تفهمهم.

وكان الدكتور نبيل عبد المقصود الطبيب المعالج لشيرين عبد الوهاب قد كشف تطورات الحالة الصحية لها، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت معها وتعرضها لأزمة صحية مؤكدًا أن الفنانة حاليًا حالتها في تحسن، وسوف تعود للجمهور قريبًا. (لها)