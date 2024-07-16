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المرأة

انفصلت عن زوجها قبل 8 أشهر... فنانة تكشف: لم أذرف دمعة واحدة

Lebanon 24
16-07-2024 | 05:59
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بعد صمت دام قرابة الـ8 أشهر، خرجت الفنانة هنا الزاهد لتروي كواليس إنفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وكيف تخطت هذه الفترة الصعبة من حياتها.
 
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وكشفت الزاهد أنّها لم تذرف دمعة واحدة، وأضافت أنّها قرّرت أنّ تُركّز على نفسها وأنّ تتخطّى مرحلة الإنفصال. (العربية)
 
 
 
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