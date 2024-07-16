31
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
انفصلت عن زوجها قبل 8 أشهر... فنانة تكشف: لم أذرف دمعة واحدة
Lebanon 24
16-07-2024
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد صمت دام قرابة الـ8 أشهر، خرجت الفنانة هنا الزاهد لتروي كواليس إنفصالها عن الفنان أحمد فهمي، وكيف تخطت هذه الفترة الصعبة من حياتها.
Advertisement
وكشفت الزاهد أنّها لم تذرف دمعة واحدة، وأضافت أنّها قرّرت أنّ تُركّز على نفسها وأنّ تتخطّى مرحلة الإنفصال. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
Lebanon 24
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
09:16 | 2024-07-15
15/07/2024 09:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وُجدت في لبنان وحاولت قتل محمد الضيف.. تقرير إسرائيلي عن "قنبلة ذكية"!
Lebanon 24
وُجدت في لبنان وحاولت قتل محمد الضيف.. تقرير إسرائيلي عن "قنبلة ذكية"!
14:00 | 2024-07-15
15/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. من هو "قاطرجي" الذي اغتالته إسرائيل على طريق بيروت - دمشق؟
Lebanon 24
معلومات.. من هو "قاطرجي" الذي اغتالته إسرائيل على طريق بيروت - دمشق؟
13:51 | 2024-07-15
15/07/2024 01:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة.. ماذا جرى في البقاع؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات قويّة.. ماذا جرى في البقاع؟
14:47 | 2024-07-15
15/07/2024 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:10 | 2024-07-16
بالصورة والفيديو... هكذا احتفلت بطلة "بنات عماتي وبنتي وأنا" بذكرى زواجها
04:17 | 2024-07-16
شيرين عبد الوهاب تعتذر من جمهورها اللبناني... وهذا ما أعلنته
03:18 | 2024-07-16
رغم أزماتها... شيرين عبد الوهاب تحضّر لمفاجآة قوية وتواصل نجاحها عبر العالم
01:37 | 2024-07-16
للمرة الأولى... هنا الزاهد تروي كواليس انفصالها عن أحمد فهمي
23:00 | 2024-07-15
غادة عبد الرازق بإطلالة "غريبة" خلال أسبوع الموضة الباريسي (صورة)
15:00 | 2024-07-15
بعد أزمة زواجها.. فنانة تثير الجدل بما قالته عن حياتها
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
16/07/2024 15:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
16/07/2024 15:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
16/07/2024 15:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24