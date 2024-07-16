شائعة حول اختطاف فنانة مصرية شهيرة.. ما حقيقتها؟

نفت الفنانة المصرية ريم البارودي ما اشيع عن اختطافها خلال الساعات الماضية.





وقالت ريم في منشور: "أحد المرضى النفسيين قال انني مخطوفة، ويرد على التعليقات مؤكداً ما نشره".



وأضافت: "مريض نفسي هو واللي زيه، وللأسف ليس له علاج، منزل على صفحته على الفيسبوك إني مخطوفة، لكن بلدنا فيها قانون، وبيأكد كمان في كل تعليق إني أتخطفت، بغور حبك وأزعل على نفسك، تغور قلة التربية والفلوس، قمة العبث".

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