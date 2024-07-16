27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
شائعة حول اختطاف فنانة مصرية شهيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
16-07-2024
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت الفنانة المصرية ريم البارودي ما اشيع عن اختطافها خلال الساعات الماضية.
وقالت ريم في منشور: "أحد المرضى النفسيين قال انني مخطوفة، ويرد على التعليقات مؤكداً ما نشره".
وأضافت: "مريض نفسي هو واللي زيه، وللأسف ليس له علاج، منزل على صفحته على الفيسبوك إني مخطوفة، لكن بلدنا فيها قانون، وبيأكد كمان في كل تعليق إني أتخطفت، بغور حبك وأزعل على نفسك، تغور قلة التربية والفلوس، قمة العبث".
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي تنشر صورا جريئة شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. شقيقة هيفا وهبي تنشر صورا جريئة شاهدوا كيف بدت
02:47 | 2024-07-16
16/07/2024 02:47:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قريب من برج ايفل.. شاهدوا فخامة منزل الفنان راغب علامة في باريس (فيديو)
Lebanon 24
قريب من برج ايفل.. شاهدوا فخامة منزل الفنان راغب علامة في باريس (فيديو)
02:20 | 2024-07-16
16/07/2024 02:20:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
Lebanon 24
طوق أمنيّ في عين الرمانة... إليكم ما حصل مع سيّدة هناك
08:54 | 2024-07-16
16/07/2024 08:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
بعد أخبار عودته لطليقته كارلا حداد.. طوني أبو جودة يخرج عن صمته وهذا ما قاله (صورة)
03:11 | 2024-07-16
16/07/2024 03:11:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
Lebanon 24
"حبيبها تركها".. من هي الشابة اللبنانيّة التي اقتحمت المسرح خلال حفل فنان سوريّ في البترون؟
08:29 | 2024-07-16
16/07/2024 08:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:30 | 2024-07-16
صورة تُثير غضب فنانة: "جرأة وفجور"
07:10 | 2024-07-16
بالصورة والفيديو... هكذا احتفلت بطلة "بنات عماتي وبنتي وأنا" بذكرى زواجها
05:59 | 2024-07-16
انفصلت عن زوجها قبل 8 أشهر... فنانة تكشف: لم أذرف دمعة واحدة
04:17 | 2024-07-16
شيرين عبد الوهاب تعتذر من جمهورها اللبناني... وهذا ما أعلنته
03:18 | 2024-07-16
رغم أزماتها... شيرين عبد الوهاب تحضّر لمفاجآة قوية وتواصل نجاحها عبر العالم
01:37 | 2024-07-16
للمرة الأولى... هنا الزاهد تروي كواليس انفصالها عن أحمد فهمي
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
17/07/2024 03:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
17/07/2024 03:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
17/07/2024 03:43:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24