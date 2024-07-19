فنانة شهيرة تعترف: نقلت مرضًا نادرًا لابني.. اليكم التفاصيل

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اعترفت النجمة كيم كارداشيان أنها نقلت مرضًا نادرًا لأحد أبنائها، خلال ظهورها على برنامج She MD.وأوضحت كيم (43 عامًا) أن ابنها شُخّص بنوع نادر من مرض البهاق، وهو اضطراب جلدي يسبب تغييرًا في لون البشرة ويصيب 0.5 إلى 1% فقط من سكان العالم.وقالت كيم بهذا الخصوص إن ابنها قد ورث المرض منها، وهي بدورها ورثته من والدتها، ولكنه لا يظهر بشكل واضح، إلَّا أنها لم تحدد أيًا من ابنيها المصاب، إذ إن لديها ولدين وهما سانت (8 سنوات) وسالم (5 سنوات) من طليقها مغني الراب كانييه ويست.وأكدت كارداشيان في حديثها أنها لم تكن تعلم أي شيء عن المرض سابقًا، ولكنها اضطرت للقراءة عنه ومعرفة مصدره، وعلمت أنه وراثي، واصفة الأمر بـ "النعمة".وفي وقت سابق كشفت مؤسسة SKIMS تفاصيل معاناتها من مشاكل جلدية من بينها مرض الصدفية، الذي أصيبت به في فترة الثلاثينات من عمرها.وعن تجربتها وطريقة تعاملها مع المرض قالت كيم: لقد جربت الأعشاب الخاصة، والعديد من الطرق من بينها اتباع نظام غذائي يتضمن شرب عصير الكرفس لمدة 6 أسابيع، وكذلك استخدمت العديد من الكريمات الموضعية، كما استخدمت أنواع صابون متعددة.وعلقت كارداشيان ممازحةً إنها "محظوظة" كونها الوحيدة من بين شقيقاتها، التي ورثت المشاكل الجلدية من والدتها. (فوشيا)