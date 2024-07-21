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المرأة
"فاشينيستا" شهيرة تثير الجدل بدخلها الشهري
Lebanon 24
21-07-2024
|
11:30
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لا تزال تصريحات الفاشينيستا فوز الفهد حول دخلها الشهري محط اهتمام الجمهور، حيث انقسمت التعليقات بين من تمنى لها المزيد على تعبها وبين من اعتبر الأمر فيه الكثير من المبالغة والتضخيم.
وجاءت هذه الانتقادات بعد لقاء سريع مع الفاشنيستا الكويتية أكدت خلاله أن الحديث عن أن مدخولها الشهري مليونين ريال في الشهر متشعب لأنه ليس فقد من الإعلانات بل هو حصيلة مجموعة من الأعمال الخاصة التي تديرها بنفسها.
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وأكدت فوز أنها حصلت بالفعل على هذا الرقم، ولكنها أوضحت أن المبلغ لم يكون فقط من قيمة دخلها من الإعلانات كما يروج البعض، وقالت: "نعم كان دخلي الشهر الماضي مليوني ريال ولكن مدخول المشهور ليس فقط من الإعلانات، لكن فيه بيزنس بتاعه وشركات وشراكات، ليس فقط الإعلانات اللي تدخل منها هذه الأرقام".
تفاعل المتابعون بشكل واسع وانتقد حديث فوز ووصف نفسها بأنها مشهورة وبأن ربحها نتيجة الكثير من الأعمال التي تديرها في نفس الوقت، في المقابل دافع عنها الكثير من الأشخاص متمنيين لها المزيد من النجاح في حياتها الشخصية وعلى السوشيال ميديا. (لها)
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