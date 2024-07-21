Advertisement

المرأة

"فاشينيستا" شهيرة تثير الجدل بدخلها الشهري

Lebanon 24
21-07-2024 | 11:30
A-
A+

Doc-P-1224990-638571816882571856.jpg
Doc-P-1224990-638571816882571856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال تصريحات الفاشينيستا فوز الفهد حول دخلها الشهري محط اهتمام الجمهور، حيث انقسمت التعليقات بين من تمنى لها المزيد على تعبها وبين من اعتبر الأمر فيه الكثير من المبالغة والتضخيم.
وجاءت هذه الانتقادات بعد لقاء سريع مع الفاشنيستا الكويتية أكدت خلاله أن الحديث عن أن مدخولها الشهري مليونين ريال في الشهر متشعب لأنه ليس فقد من الإعلانات بل هو حصيلة مجموعة من الأعمال الخاصة التي تديرها بنفسها.
Advertisement
وأكدت فوز أنها حصلت بالفعل على هذا الرقم، ولكنها أوضحت أن المبلغ لم يكون فقط من قيمة دخلها من الإعلانات كما يروج البعض، وقالت: "نعم كان دخلي الشهر الماضي مليوني ريال ولكن مدخول المشهور ليس فقط من الإعلانات، لكن فيه بيزنس بتاعه وشركات وشراكات، ليس فقط الإعلانات اللي تدخل منها هذه الأرقام".
تفاعل المتابعون بشكل واسع وانتقد حديث فوز ووصف نفسها بأنها مشهورة وبأن ربحها نتيجة الكثير من الأعمال التي تديرها في نفس الوقت، في المقابل دافع عنها الكثير من الأشخاص متمنيين لها المزيد من النجاح في حياتها الشخصية وعلى السوشيال ميديا. (لها)
فوز الفهد تثير الجدل بدخلها الشهري!
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:30 | 2024-07-21
09:45 | 2024-07-21
09:17 | 2024-07-21
06:29 | 2024-07-21
05:43 | 2024-07-21
03:35 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24