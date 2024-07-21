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المرأة

فنانة شابة تظهر بالمايوه مع زوجها.. والجمهور مستاء (صور)

Lebanon 24
21-07-2024 | 14:30
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تعرضت الفنانة فرح يوسف لهجوم قاس من متابعيها وللكثير من الانتقادات بعد نشر صورها بملابس السباحة مع زوجها عبر تطبيق إنستغرام.
وبالرغم من أن الفنانة السورية ارتدت فوق المايوه روب استحمام واسع، ولكنها لم تسلم من الانتقادات القاسية والاهانات التي تم وصفها بها، وهو ما أجبرها على إغلاق خاصية التعليقات على الصور التي أرفقتها بعبارة "عيد ميلاد سعيد لي".
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ومن ثم قامت فرح بنشر صورتها عبر خاصية الستوريز وردّت على منتقدي صورتها بطريقة ساخرة من خلال مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تمثال الحرية وهي تتعارك مع بعض من أرادوا سرقة الشعلة من يدها، مع تعليق "لا تسمح للحساد ومرضى القلوب أن يطفئوا نور سعادتك" وايموجي لفتاة تصفق لهذا الكلام. (لها)
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