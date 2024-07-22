32
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الاعتداء على مذيعة داخل إحدى السينمات.. فما السبب؟
Lebanon 24
22-07-2024
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمرت نيابة أول أكتوبر المصرية، بإخلاء سبيل 5 متهمين بالتعدي على مذيعة قناة الأهلي نهاوند سري بضمان محل إقامتهم، بعدما قالت المجني عليها إنهم اعتدوا عليها بالضرب داخل إحدى السينمات.
وقالت نهاوند في محضر الشرطة، إنها حاولت التفاهم مع المشكو في حقهم بسبب اصطحابهم لأولادهم لمشاهدة فيلم مخصص للكبار فقط وتسببهم في الإزعاج، ما أفسد عليها متعة الفرجة، فتعدوا عليها بالضرب.
Advertisement
وتوجهت مذيعة الأهلي إلى مستشفى حكومي، للكشف الطبي وإعداد تقرير بشأن الإصابات التي لحقت بها قبل تحرير محضر، وإرفاقه في تحقيقات النيابة العامة. (روسيا اليوم)
منوعات
المرأة
Advertisement
الأكثر قراءة
في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل
Lebanon 24
في إحدى المسابح... كارثة كادت أنّ تحصل
10:07 | 2024-07-21
21/07/2024 10:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله.. صحيفة إسرائيلية تكشف!
Lebanon 24
هذا ما يفعله نصرالله.. صحيفة إسرائيلية تكشف!
14:00 | 2024-07-21
21/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب في لبنان والمنطقة؟ إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيليَ!
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب في لبنان والمنطقة؟ إليكم ما قاله تقريرٌ إسرائيليَ!
16:00 | 2024-07-21
21/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إطلاق نار كثيف والرصاص أصاب السيارات
Lebanon 24
بالصور... إطلاق نار كثيف والرصاص أصاب السيارات
05:25 | 2024-07-22
22/07/2024 05:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. العروس سارة ابي كنعان برفقة زوجها في حفل "بياف" (فيديو)
Lebanon 24
بفستان أبيض قصير.. العروس سارة ابي كنعان برفقة زوجها في حفل "بياف" (فيديو)
02:09 | 2024-07-22
22/07/2024 02:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:38 | 2024-07-22
"حتى وانت متأثرة مبين تمثيل".. نسرين طافش تنهار من البكاء بسبب شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)
04:24 | 2024-07-22
معلومات جديدة عن حالة شيرين عبد الوهاب الصحية.. اليكم ما تم كشفه
02:50 | 2024-07-22
تسريب صور المُشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024.. من ستفوز باللقب؟
00:38 | 2024-07-22
برفقة خطيبها السوري.. نادين نسيب نجيم كالأميرات في حفل "بياف" وفستانها من توقيع هذا المصمم اللبناني (فيديو)
23:00 | 2024-07-21
كيف تحافظين على مكياجك في حرارة الصيف؟
14:30 | 2024-07-21
فنانة شابة تظهر بالمايوه مع زوجها.. والجمهور مستاء (صور)
فيديو
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
بسبب زوجته.. فنان شهير يبكي على الهواء ويكشف إصابتها بالسرطان (فيديو)
03:48 | 2024-07-22
22/07/2024 16:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 16:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
22/07/2024 16:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24