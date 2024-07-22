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الاعتداء على مذيعة داخل إحدى السينمات.. فما السبب؟

Lebanon 24
22-07-2024 | 07:36
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أمرت نيابة أول أكتوبر المصرية، بإخلاء سبيل 5 متهمين بالتعدي على مذيعة قناة الأهلي نهاوند سري بضمان محل إقامتهم، بعدما قالت المجني عليها إنهم اعتدوا عليها بالضرب داخل إحدى السينمات.

وقالت نهاوند في محضر الشرطة، إنها حاولت التفاهم مع المشكو في حقهم بسبب اصطحابهم لأولادهم لمشاهدة فيلم مخصص للكبار فقط وتسببهم في الإزعاج، ما أفسد عليها متعة الفرجة، فتعدوا عليها بالضرب.
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وتوجهت مذيعة الأهلي إلى مستشفى حكومي، للكشف الطبي وإعداد تقرير بشأن الإصابات التي لحقت بها قبل تحرير محضر، وإرفاقه في تحقيقات النيابة العامة. (روسيا اليوم)

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