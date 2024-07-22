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المرأة

أمينة خليل تكشف أسباب هلعها من هذا الدور

Lebanon 24
22-07-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة أمينة خليل تفاصيل تجسيدها دور الراقصة ضمن أحداث فيلم "شقو"، وهو بطولة الفنان محمد ممدوح، ومن إخراج كريم السبكي، مؤكدةً أنها أُصيبت بالهلع عندما عُرض الدور عليها.
وقالت أمينة: "أنا اتفزعت لما اتعرض عليَّ دور رقاصة في "شقو"، لكني كنت سعيدة لأني تمنيت كتير إن يتعرض عليّ مثل هذا الدور، لأني شعرت إني صرت في مرحلة نضج فني تخلّيني أقول إني قد المسؤولية للعب الدور ده، وأنا واثقة إني قادرة أبذل مجهود في دور الرقّاصة وإنه هيخرج بالشكل الصحيح".
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وعن تعاونها المستمر مع الفنان محمد ممدوح في الأعمال الفنية، أشارت أمينة إلى أن هناك كيمياء معينة بينهما، حيث قالت: "بنطلّع من بعض حاجات حلوة وبنحب نشتغل مع بعض، بنحترم بعض وبنحترم شغل بعض، وبندّي لبعض مساحة أن كل واحد يطلّع أحسن ما عنده، والتكرار علّمنا حاجات عن الأداء نفسه، وحاسة إن الحمد لله الناس مش زهقانة".
وأوضحت أنها ظهرت ضيفةَ شرفٍ في مسلسل "رشيد"، من دون أن تتقاضى أجراً، قائلةً: "أنا طلعت في مسلسل "رشيد" ضيفة شرف مع محمد ممدوح بدون أجر، وطبعاً عادي إحنا مبسوطين بالشغل مع بعض".  (لها)
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