بعد غياب 3 سنوات.. سيلين ديون ستُؤدّي أغنية واحدة في أولمبياد باريس مقابل مبلغ خيالي

أكدت تقارير صحفية صادرة عن موقع "TMZ" أن الفنانة الكندية سيلين ديون ستحصل على مليوني دولار مقابل تقديمها أغنية واحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" يوم الجمعة 26 تموز المقبل.



ويعتبر العرض الذي ستقدمه ديون في أولمبياد باريس 2024 بمثابة عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب 3 أعوام، وذلك بعدما تمّ تشخيصها "بمتلازمة التيبس". (الامارات 24)

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