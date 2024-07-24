31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد غياب 3 سنوات.. سيلين ديون ستُؤدّي أغنية واحدة في أولمبياد باريس مقابل مبلغ خيالي
Lebanon 24
24-07-2024
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت تقارير صحفية صادرة عن موقع "TMZ" أن الفنانة الكندية سيلين ديون ستحصل على مليوني دولار مقابل تقديمها أغنية واحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" يوم الجمعة 26 تموز المقبل.
ويعتبر العرض الذي ستقدمه ديون في أولمبياد باريس 2024 بمثابة عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب 3 أعوام، وذلك بعدما تمّ تشخيصها "بمتلازمة التيبس". (الامارات 24)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
Lebanon 24
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
13:55 | 2024-07-23
23/07/2024 01:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
12:00 | 2024-07-23
23/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
01:27 | 2024-07-24
24/07/2024 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة في طرابلس.. اغتصبوا طفلاً ثم رموه من شرفة المنزل!
Lebanon 24
فاجعة في طرابلس.. اغتصبوا طفلاً ثم رموه من شرفة المنزل!
11:46 | 2024-07-23
23/07/2024 11:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
Lebanon 24
مرض شديد الخطورة... ما هو "نيوكاسل"وهل ينتقل إلى البشر؟
16:00 | 2024-07-23
23/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:09 | 2024-07-24
بيع سيارة فخمة كانت لإحدى أميرات دبي... كم بلغ ثمنها؟
02:36 | 2024-07-24
بالفيديو: نسليهان أتاغول تفتح قلبها.. طفولة صعبة ومرض نادر في شبابها
23:59 | 2024-07-23
بيلا حديد تستعد لمقاضاة "أديداس" وتعيّن محامين لتولي القضية... والسبب "حذاء أزعج إسرائيل"
23:00 | 2024-07-23
دواء جديد قد يطيل خصوبة المرأة ويحسّن صحتها
15:40 | 2024-07-23
لا تستخفي بها.. هذه العلامات تنذر بسرطان الثدي!
09:56 | 2024-07-23
ابنة فنانة ومخرج.. ممثلة شابة تتجه للغناء لأول مرّة وهذا جديدها
فيديو
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 14:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 14:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 14:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24