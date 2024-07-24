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المرأة

منة عرفة تثير الجدل بصور من داخل كابينة طائرة.. ما القصة؟

Lebanon 24
24-07-2024 | 23:00
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أثارت الفنانة الشابة منة عرفة الجدل بظهورها داخل كبينة قيادة طائرة أثناء سفرها خارج مصر، حيث نشرت منة عرفة صوراً لها وهى تجلس في كبينة القيادة على حسابها بموقع إنستغرام، وعلقت: "كابتن طيار منونة معاكم النهاردة أتمنى لكم رحلة سعيدة".
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صور منة عرفة داخل كبينة الطائرة أعادت الأذهان الصورة التي التقطها محمد رمضان في كبينة طائرة بجانب السائق وتسببت في أزمة كبيرة للطيار وقتها، إلا أن منة عرفة التقطت الصورة في طيارة خارج مصر وتحديداً في المالديفز وهناك يُسمح بالجلوس في كبينة الطيار، كما أن العديد من الفنانين ظهروا سابقاً فى كبينة قيادة الطائرات منهم تامر حسنى وإليسا ونيكول سابا وآخرين. (اليوم السابع)
منة عرفة داخل كبينة القيادة بالطائرة





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