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المرأة

احلام تنقذ شابة من السرطان لم يتبرع لها احد .. وما تم كشفه مفاجئ

Lebanon 24
26-07-2024 | 02:00
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تكفلت النجمة الإماراتية أحلام بحالة شابة مصابة بسرطان الثدي، حيث لم يتبرع لها أحد.
وحرصت أحلام على مشاركة تفاصيل مساعدتها للشابة المحاربة ضد سرطان الثدي، التي تحتاج إلى دعم مالي عاجل، موضحة سبب إفصاحها عن هذه التفاصيل، رغم حبها لعمل الخير في الخفاء قدر المستطاع.
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وأعادت أحلام مشاركة الحالة التي وثقتها منصة "إحسان"، حيث ذكرت أن "الشابة تنتمي إلى أسرة متعففة، وأصيبت بورم سرطاني في منطقة الثدي، واحتاجت إلى عملية جراحية لاستئصاله، بالإضافة إلى تلقي العلاج الكيميائي". ومع ذلك، بسبب الإعراض عن التبرع لها، تم حذف حالتها من المنصة!
وكتبت أحلام: "أنا قمت بتكفل الحالة، كما عرف الجميع أنني عادة لا أكتب أو أعلن عن ذلك، ولكن لكي يشارك الجميع في دعم هذه الحالات".
وواصلت: "نسأل الله أن يكون ذلك صدقة عن والدي وجميع أموات المسلمين".
بعد لحظات من تعليق أحلام، قامت المنصة الخيرية بحذف الحالة، بعد إعلان أحلام تكفلها بها، ولقي منشورها تفاعلا واسعا من محبيها الذين أشادوا بتصرفها الكريم". (نواعم)
أحلام تتكفل بعلاجها كاملاً… قصة مريضة سرطان لم يتبرع لها أحد
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