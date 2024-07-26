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فنون ومشاهير

الجماهير تترقّب سيلين ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس

Lebanon 24
26-07-2024 | 12:52
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تعود أسطورة الغناء الكندة سيلين ديون للغناء في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 ليلة الجمعة، بعد مرور 28 عاما على إحيائها حفل افتتاح أولمبياد أتلانتا في الولايات المتحدة.

 
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وأفادت صحيفة "غارديان"، بأن ديون ستقوم بالغناء في الحفل المرتقب، إلى جانب المغنية الأميركية المثيرة للجدل، ليدي غاغا.


ونشرت ديون صور لها مع معالم العاصمة باريس، في الأيام الأخيرة، لتؤكد أنباء تواجدها خلال الألعاب الأولمبية.



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