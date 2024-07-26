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فنون ومشاهير
قدّم لها خاتماً من الألماس واحتفلا بمنتهى السرية.. خطوبة أديل وريتش بول رسمياً
Lebanon 24
26-07-2024
|
15:04
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كشفت تقارير بريطانية، أن النجمة أديل، 36 سنة، خطبت رسمياً لحبيبها وكيل كرة السلة ريتش بول، الذي قدّم لها خاتماً من الألماس يوم الخميس الماضي.
ووفقًا لموقع "ديلي ميل"، تقدَّم بول (42 عامًا) لطلب يد صاحبة اديل في مسقط رأسها، توتنهام شمالي لندن.
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كذلك، نقلت صحيفة The Sun، عن مصدر مقرب من الثنائي أن بول قدَّم لحبيبته خاتمًا رائعًا مرصعًا بالألماس عيار 4 قيراط.
وأضاف أنهما احتفلا بمنتهى السرية في مطعم Chiltern Firehouse، في مساء اليوم التالي.
وشاركت أديل الأخبار السعيدة مع أصدقائها وعائلتها، الذين يتوقعون حفل زفاف ضخمًا بحلول نهاية العام المقبل.
فنون ومشاهير
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