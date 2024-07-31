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المرأة
بوسي تثير الجدل بتصريح غريب
Lebanon 24
31-07-2024
|
12:30
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حلّت الفنانة بوسي ضيفةً على برنامج "أجمد 7"، حيث كشفت العديد من الأسرار عن كواليس أعمالها الفنية، مؤكدةً أنه لا أحد ينافسها في الوقت الحالي.
وقالت بوسي عن منافسيها في مجال الفن: "محدّش بينافسني وكل مغنّية ولها شكل لوحدها مافيش حد شبه التاني". وأضافت: "كل فنانة لها الاستايل ولون مختلف والحمد لله أنا مميزة في منطقتي وصوتي لو مش مميز لم أكن سأنجح، ولن تجدي مثلاً فنان مثل حسين الجسمي أو بهاء سلطان أو أحمد سعد، هؤلاء الفنانون لهم نبرة وطريقة غناء معينة جعلتهم في مكانة مختلفة عند الجمهور".
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وعن أسباب ابتعادها عن عالم التمثيل الفترة الماضية، قالت بوسي: "هذه الفترة مركزة في الغناء وله حق عليّ وهي مهنتي الأساسية وبحب الغناء جداً، وآخر أعمالي كان مسلسل "الحساب يجمع" مع الفنانة الكبيرة يسرا، وكان حاجة كبيرة جداً والناس كلهم أشادوا بي الحقيقة، ولذلك لا أريد أن أفسد هذه الصورة، وما يعرض عليّ حالياً ليس الأفضل وقلت أركز في تقديم أغاني أكثر، وأنا بحب الاستعراض جداً وهذا جانب جديد لم يكتشفه أحد فيّ وهي هواية عندي وأحاول أن أظهرها في الأغاني والكليبات".
(لها)
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