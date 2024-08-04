30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد إلغاء حفلها في لبنان... ماذا كشف طبيب شيرين عن وضعها الصحيّ؟
Lebanon 24
04-08-2024
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب تشغل بال جمهورها وذلك عقب الإعلان عن خضوعها للعلاج النفسي بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب والتي اتهمته فيها بالتعدي عليها بالضرب.
وكشف الطبيب المعالج لشيرين، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد انتشار أنباء عن عدم استقرار حالتها الصحية وإلغاء حفلها في تركيا، ونفى كل "ما تردد خلال الساعات الماضية عن تدهور صحتها" مؤكداً أنها "بخير وحالتها في تحسن يوماً عن يوم".
Advertisement
وعن إلغاء حفلاتها التي كانت من المقرر أن تحييها في لبنان وتركيا أكد أنها "تريد أن تظهر لجمهورها في أفضل صورة وأنها بمجرد شعورها أنها قادرة على مواجهة الجمهور سوف تعود إليهم". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
16:40 | 2024-08-03
03/08/2024 04:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
02:45 | 2024-08-04
04/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
07:45 | 2024-08-04
04/08/2024 07:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
16:47 | 2024-08-03
03/08/2024 04:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
15:30 | 2024-08-03
03/08/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:00 | 2024-08-04
تُوفي قبل حوالي أسبوع.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" لوالدها: "لن تكون هناك لتحتضن ابنتي عند ولادتها"
08:00 | 2024-08-04
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الحامل... شاهدوا الصور
05:44 | 2024-08-04
وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة: "لو عندي واسطة كنت يمكن اربحت" (فيديو)
04:41 | 2024-08-04
بالفيديو: مادلين طبر تتحدث عن أسباب طلاقها ونصيحتها للسيدات
03:24 | 2024-08-04
ياسمين عبد العزيز تنهار في جنازة... وأحمد العوضي يساندها
23:00 | 2024-08-03
توفيت بعد صراع مع المرض.. حزن كبير بعد رحيل "صديقة النجوم" فمن هي؟
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
04/08/2024 18:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
04/08/2024 18:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
04/08/2024 18:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24