بعد إلغاء حفلها في لبنان... ماذا كشف طبيب شيرين عن وضعها الصحيّ؟

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لا تزال الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب تشغل بال جمهورها وذلك عقب الإعلان عن خضوعها للعلاج النفسي بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب والتي اتهمته فيها بالتعدي عليها بالضرب.وكشف الطبيب المعالج لشيرين، عن تفاصيل حالتها الصحية بعد انتشار أنباء عن عدم استقرار حالتها الصحية وإلغاء حفلها في تركيا، ونفى كل "ما تردد خلال الساعات الماضية عن تدهور صحتها" مؤكداً أنها "بخير وحالتها في تحسن يوماً عن يوم".وعن إلغاء حفلاتها التي كانت من المقرر أن تحييها في لبنان وتركيا أكد أنها "تريد أن تظهر لجمهورها في أفضل صورة وأنها بمجرد شعورها أنها قادرة على مواجهة الجمهور سوف تعود إليهم". (لها)