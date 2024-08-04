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المرأة

داليا البحيري توجه رسالة لجمهورها

Lebanon 24
04-08-2024 | 23:00
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وجهت الفنانة داليا البحيري رسالة إلى جمهورها حثتهم فيها على ضرورة جبر خواطر الأصدقاء وأهمية تقدير المحيطين بهم سواء أكانوا من أفراد الأسرة أو زملاء المهنة أو الأصدقاء.
وقالت داليا في تصريحات إعلامية: "لأننا عايشين بنلهث في الدنيا مابين السعي وراء الرزق ومشاغل الحياة بننسي نعبر عن حبنا للي حوالينا خصوصًا أهلنا وأصحابنا وبنفتكر نطلع الحب ده ونكتبه على الفيسبوك أو السوشيال ميديا بعد الشخص ده ما يمشي ويسيبنا.. وهناك لا يوجد إنترنت ولا فيسبوك ولا سوشيال ميديا.. فالكلام ده لا يصل له".
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وتابعت: "الحاجة الوحيدة اللي بتوصلهم الدعاء وقراءة القرآن والصدقة تخيل لو الشخص ده شاف وسمع الكلمتين الحلوين دول وهو عايش وبدون مناسبة.. مش ده حيفرق كتير معاك أنت أكتر من الشخص ده.. لأنك ستشعر إنك قلت اللي نفسك فيه وأظهرت له مشاعرك وأكيد الحب والتقدير دول حيرجعولك أضعاف.. وكفاية جبر الخاطر دي عبادة مهمة جدًا، حبوا حبايبكم قبل فوات الأوان.. وقررت أبدأ وأعمل كده". (لها)
 
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