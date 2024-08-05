احتضنته من شدّة سعادتها... أحلام تستعرض هدية زوجها الفخمة وردّ فعلها العفوي (فيديو)

تواصل النجمة أحلام الشامسي رحلتها الصيفية مع زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، وتحرص كالعادة على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو عفوية توثّق علاقة الحب والانسجام الكبيريرن بينهما.



ونشر الثنائي عبر تطبيق سناب شات مقطع فيديو عفوي يظهر النجمة الاماراتية وهي تحتضن زوجها للتعبير عن حبها الكبير له ومن شدة سعادتها قامت بالصعود على الكنبة واحتضان زوجها بعد إقدامه على شراء حقيبتين فخمتين كهدية لها.

واستعرضت أحلام الحقيبتين بلونين مختلفين، إحداها من ماركة louis vuitton باللون الأكوا الأنيق مع شعار الدار مرصع بالماس.

وشاركت النجمه الإماراتية متابعيها على انستغرام بصورة جديدة لها برفقة زوجها، ظهرت فيها في غاية الترتيب والأناقة، ولفتت الأنظار بفستان صيفي أنيق نسقته بعناية مع حقيبة يد فخمة مزينة بشعار المملكة العربية السعودية.







ولفتت الأنظار بتسريحة شعرها الكيرلي الطويل وطبقت مكياجاً ناعماً يبرز ملامحها الجميلة ، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "ربي لا يحرمني شوفك يا نور عيني". (لها)