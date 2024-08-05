أديل توقف حفلها الغنائي في ألمانيا بشكل مفاجئ... لهذا السبب

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وبحسب وسائل الإعلام العالمية كانت المطربة الإنكليزية أديل بدأت حفلاتها الغنائية في مدينة ميونيخ بـ ألمانيا أول أمس، ومن المقرر أن تستمر جولات أديل الغنائية وحفلاتها الموسيقية في ألمانيا لمدة شهراً كاملاً. (لو فيغارو)