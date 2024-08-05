Advertisement

المرأة

أديل توقف حفلها الغنائي في ألمانيا بشكل مفاجئ... لهذا السبب

Lebanon 24
05-08-2024 | 04:12
A-
A+
Doc-P-1230530-638584538259719778.jpg
Doc-P-1230530-638584538259719778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت المطربة العالمية أديل بإيقاف حفلها الغنائي في مدينة ميونيخ الألمانية بشكل مفاجئ، وذلك لمشاهدة سباق الجري 100 متر للسيدات في أولمبياد پاريس 2024 الذي كان يُعرض على الشاشات في حفلها الغنائي.
Advertisement

 

وبحسب وسائل الإعلام العالمية كانت المطربة الإنكليزية أديل بدأت حفلاتها الغنائية في مدينة ميونيخ بـ ألمانيا أول أمس، ومن المقرر أن تستمر جولات أديل الغنائية وحفلاتها الموسيقية في ألمانيا لمدة شهراً كاملاً. (لو فيغارو)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:06 | 2024-08-05
01:15 | 2024-08-05
23:00 | 2024-08-04
15:18 | 2024-08-04
12:17 | 2024-08-04
10:00 | 2024-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24