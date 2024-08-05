صابرين تتخذ هذا القرار الجريء

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كشفت الفنانة صابرين عن اتخاذها قراراً اعتبرته جريئاً في مشوارها الفني، حيث أكدت أنها تستعد للعودة إلى الغناء بعد غياب طويل من خلال عمل فني للأطفال، ووعدت أنه سيكون مفاجأة كبيرة، رافضةً الكشف عن أي تفاصيل عنه.وقالت صابرين: "أستعد للعودة الى الغناء بعمل فني جديد للأطفال سيكون مفاجأة للجمهور، وأعدهم بأنه سينال إعجابهم، لكن لا يمكنني الكشف عن تفاصيله الآن"، واعدةً جمهورها بأنها ستعلن التفاصيل قريباً. (لها)