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المرأة

لأول مرة.. درة تخوض تجربة الإنتاج والإخراج

Lebanon 24
07-08-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة التونسية درّة، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عن خوضها تجربة فنية جديدة، حيث قررت دخول عالم الإنتاج والإخراج من خلال الفيلم والوثائقي التسجيلي "وين صرنا"، موضحةً أن العمل كمخرجة كان أحد الأحلام التي سعت الى تحقيقها.
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ونشرت درّة مجموعة صور من كواليس الفيلم التسجيلي "وين صرنا"، وعلّقت عليها بالقول: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لايزال مستمراً، أودّ أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي، فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة (لا أظهر فيه)، سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة".
وأضافت: "الإخراج كان دائماً من أحلامي، والذي دفعني إليه هو إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني، أنا مُمتنة لكِ يا نادين لأن ظهورك في حياتي بكل براءة أنتِ وأسرتك هو الذي أوحى لي بهذا الفيلم، ولكل الذين آمنوا به وشاركوا فيه بأي شكل... أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق، قريباً إن شاء الله". 
(لها)
 
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