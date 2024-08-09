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المرأة

للمرة الأولى... رحمة رياض تنشر صورة لابنتها

Lebanon 24
09-08-2024 | 01:28
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شاركت النجمة العراقية رحمة رياض عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لابنتها عالية التي بلغت شهرها الخامس.

وأطلّت رياض مع طفلتها على متن طائرة، لكنها أخفت وجه الرضيعة برسم تعبيري (إيموجي) على شكل حبّة فراولة (فريز)، من دون أي تعليق على صورة الأم والابنة.
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رحمة رياض وابنتها
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