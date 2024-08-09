للمرة الأولى... رحمة رياض تنشر صورة لابنتها

Advertisement

شاركت النجمة العراقية رحمة رياض عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لابنتها عالية التي بلغت شهرها الخامس.وأطلّت رياض مع طفلتها على متن طائرة، لكنها أخفت وجه الرضيعة برسم تعبيري (إيموجي) على شكل حبّة فراولة (فريز)، من دون أي تعليق على صورة الأم والابنة.