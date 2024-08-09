في أمسية "ورود الدار"... نجوى كرم تلتقي الجمهور السوري

تجدد شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم لقاءها مع الجمهور، في الجمهورية العربية السورية، ضمن حفل جماهيري بمدينة دمشق في مجمّع دمّر الثقافي، - المسرح المكشوف مساء يوم 23 آب 2024 الجاري، متعاونة في تنظيمها مع شركة "مومنتس افانتس".

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وقد أكدت نجوى كرم اشتياقها الدائم والمستمر للجمهور السوري، من خلال تدوينة كتبتها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيها: "يا #سوريا قديش كنتِ وبعدِك وبتبقي أحلى صدى لكل فنان .. وإلي أنا بالذات.. أمسية "ورود الدار" بتجمعنا سوا.



بتاريخ 23 آب 2024 بمجمّع دمّر الثقافي - المسرح المكشوف".



ويأتي اللقاء الجديد بالجمهور السوري بعد عامين من لقائها الأخير معه بعام 2022 والذي رحب عبر وسائل التواصل الإجتماعي باللقاء المتجدد هذا العام من خلال تفاعله مع هاشتاق #نجوى_كرم_في_سوريا الذي انطلق مع أول إعلان عن إحياء الحفل. (نواعم)