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المرأة

في أمسية "ورود الدار"... نجوى كرم تلتقي الجمهور السوري

Lebanon 24
09-08-2024 | 12:09
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تجدد شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم لقاءها مع الجمهور، في الجمهورية العربية السورية، ضمن حفل جماهيري بمدينة دمشق في مجمّع دمّر الثقافي، - المسرح المكشوف مساء يوم 23 آب 2024 الجاري، متعاونة في تنظيمها مع شركة "مومنتس افانتس".
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وقد أكدت نجوى كرم اشتياقها الدائم والمستمر للجمهور السوري، من خلال تدوينة كتبتها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيها: "يا #سوريا قديش كنتِ وبعدِك وبتبقي أحلى صدى لكل فنان .. وإلي أنا بالذات.. أمسية "ورود الدار" بتجمعنا سوا.

بتاريخ 23 آب 2024 بمجمّع دمّر الثقافي - المسرح المكشوف".

ويأتي اللقاء الجديد بالجمهور السوري بعد عامين من لقائها الأخير معه  بعام 2022 والذي رحب عبر وسائل التواصل الإجتماعي باللقاء المتجدد هذا العام من خلال تفاعله مع هاشتاق #نجوى_كرم_في_سوريا الذي انطلق مع أول إعلان عن إحياء الحفل. (نواعم)
 
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