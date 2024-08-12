عارضة أزياء تثير الجدل... وضعت قناعاً من البراز على وجهها والسبب؟ (فيديو)

أثارت عارضة الأزياء البرازيلية ديبورا بيكسوتو الجدل مؤخرا، بعدما ظهرت وهي تستخدم برازها كقناع للوجه.

وفي فيديو نشرته عبر انستغرام، فتحت بيكسوتو 31 عاما، حاوية من برازها ومسحتها على وجهها تمامًا كما لو كانت تضع قناعًا من الطين، ثم تغلق أنفها بمشبك غسيل لتجنب الرائحة الكريهة، وتترك القناع لبضع دقائق قبل أن تغسله.



وقالت في الفيديو: "إنه الأمر الأكثر جنوناً الذي قمت به في حياتي".

هذا وتعرضت عارضة الأزياء البرازيلية لانتقادات حادة من الأطباء، بسبب روتينها الغريب للعناية بالبشرة.

وقد أكدت بيكسوتو، التي تمتلك أكثر من 650 ألف متابع على إنستغرام، أن هذه الطريقة نجحت في تحسين بشرتها، قائلة إنها توقفت عن التقشر.



ومع ذلك، انتقد الخبراء هذه التقنية بشدة، مشيرين إلى أن المخاطر الصحية المرتبطة بها تفوق الفوائد المزعومة. (lbci)