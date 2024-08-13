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فيديو
هويّة الفاعل مُفاجئة... فنانة لبنانيّة مُعتزلة تتحدّث عن تعرّضها للتحرّش: "بعدو صديقي" (فيديو)
Lebanon 24
13-08-2024
|
05:26
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كشفت الفنانة المعتزلة باسمة أنّها تعرّضت للتحرّش الجنسيّ عدّة مرّات عندما كانت طفلة، وأشارت إلى أنّ المُتحرّش كان أكبر منها.
ولفتت إلى أنّها لم تُعلن عن الأمر خوفاً من والدها الذي كان قاسياً معها، بحسب قولها.
وأضافت باسمة أنّ قريبها الذي تحرّش بها لا يزال صديقاً معها على "فيسبوك"، وقالت: "سامحتو وغفرتلو". (رصد لبنان 24)
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