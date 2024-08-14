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المرأة

أنغام تعود للصدارة وتتفوق على شيرين

Lebanon 24
14-08-2024 | 02:43
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نجحت أنغام بألبومها الغنائي الجديد "تيجي نسيب " أن تتصدر المنافسة خلال الفترة الماضية، فالألبوم الذي يمثل عودتها مجددا لساحة الألبومات الغنائية يمثل عودة قوية لها خلال موسم الصيف ومن خلال نواعم نكشف عن نجاح جديد لأغنيات الألبوم.
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نشرت قوائم بيلبورد العربية تصدر أغينات ألبوم "تيجي نسيب " القائمة خلال الأيام الماضية حيث إنضمت 7 أغينات من الألبوم لقائمة  أفضل 100 أغنية خلال الأسبوع الماضي ومنهم أغنية "هو إنت مين " التي جائت بالمرتبة الخامسة عشر ضمن القائمة كما جائت أغنية "تيجي نسيب " بالمرتبة ال53 وأغنية "خليك معاها " في المرتبة ال 65 أما أغنية "وبقالك قلب " فجائت بالمرتبة الـ 66.
 
 
 
أما أغنية "إسكت " فجائت بالمرتبة الـ 98.


وتصدر إسم انغام قائمة أفضل 100 مطرب بعد أن غاب إسم أنغام عن تصدر القائمة خلال الفترة الماضية حيث جائت بالمركز الثالث بعد شامي الذي تصدر المركز الاول بالقائمة أما شيرين فجاءت بالمرتبة الثانية .
وحققت أغنية "هو إنت مين " ملايين المشاهدات قبل ساعات ليتصدر هاشتاغ يحمل إسم الأغنية منصة إكس خلال الساعات الماضية .وتستعد أنغام لحفل غنائي جديد ضمن موسم جدة بتاريخ 13 أيلول القادم. (نواعم)
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