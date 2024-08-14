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المرأة

من لندن... تايلور سويفت تستأنف جولتها العالمية بعد تهديد "داعش"

Lebanon 24
14-08-2024 | 09:57
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تعود الفنانة الأميركية تايلور سويفت لتقديم عروضها غداً الخميس في لندن مستأنفةً أكبر جولة موسيقية على الإطلاق في العالم وسط إجراءات أمنية مشددة بعد إلغاء ارتباطاتها الأسبوع الماضي في فيينا في أعقاب إحباط مخطط لشنّ هجوم مستوحى من تنظيم داعش.
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وقالت الشرطة البريطانية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن ما جرى في فيينا سيؤثر على الحفلات الخمس التي ستحييها سويفت في ملعب "ويمبلي" حيث من المتوقع أن يحضر كل حفل 90 ألفاً من معجبي المغنية الأميركية.
 
 
وأضافت أنّه رغم ذلك فمن المقرر تشديد الإجراءات الأمنية. (العربية)
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