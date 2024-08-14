ملك أحمد زاهر تكشف سبب لجوئها الى طبيب نفساني

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انتهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "أزمة ثقة" بجانب مجموعة من الفنانين.وكشفت ملك عن بعض تفاصيل العمل وما وراء الكواليس، قائلةً: "المسلسل يتكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والدراما، وأنا سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الى جانب فنانين كبار.وعن الأجواء في الكواليس، قالت: "الأجواء في الكواليس كانت جيدة جداً، كما أننا عائلة واحدة نقضي معاً أغلب الأوقات، وذلك بسبب تصوير عدد كبير من المشاهد في وقت قصير".أما عن دورها في المسلسل فقالت ملك: "الدور مختلف تماماً، والشخصية مركّبة وأقدمها للمرة الأولى، وتحمل صفات تتأرجح بين الطيبة والشرّ، كما أنها شخصية نادرة الوجود، وهذا يُعدّ تحدياً لي وأشعر بالخوف منه، وأتمنى أن ينال الدور إعجاب الجمهور".وأوضحت: "كما أنني ذهبت إلى طبيبة نفسانية لمناقشة تفاصيل الدور، واستعنت بمدرّب تمثيل ليساعدني في هذا الدور الذي يحتاج الى الكثير من الدراسة والمجهود".وتحدثت ملك أحمد زاهر أيضاً عن أزمة الثقة التي تعانيها قائلةً: "الجميع يواجهون أزمة ثقة في حياتهم، أما أنا فأثق بالآخر إلى أن يثبت لي العكس، وأتمنى أن يكون الشخص الذي أتعامل معه على قدر هذه الثقة، ولكن أخيراً أصبحت حذرة في التعامل مع الآخرين بسبب الكثير من المواقف الذي تعرّضت لها". (لها)