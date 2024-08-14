Advertisement

المرأة

ملك أحمد زاهر تكشف سبب لجوئها الى طبيب نفساني

Lebanon 24
14-08-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1234302-638592622261566910.jpg
Doc-P-1234302-638592622261566910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "أزمة ثقة" بجانب مجموعة من الفنانين.
وكشفت ملك عن بعض تفاصيل العمل وما وراء الكواليس، قائلةً: "المسلسل يتكوّن من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والدراما، وأنا سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الى جانب فنانين كبار.
Advertisement
وعن الأجواء في الكواليس، قالت: "الأجواء في الكواليس كانت جيدة جداً، كما أننا عائلة واحدة نقضي معاً أغلب الأوقات، وذلك بسبب تصوير عدد كبير من المشاهد في وقت قصير".
أما عن دورها في المسلسل فقالت ملك: "الدور مختلف تماماً، والشخصية مركّبة وأقدمها للمرة الأولى، وتحمل صفات تتأرجح بين الطيبة والشرّ، كما أنها شخصية نادرة الوجود، وهذا يُعدّ تحدياً لي وأشعر بالخوف منه، وأتمنى أن ينال الدور إعجاب الجمهور".
وأوضحت: "كما أنني ذهبت إلى طبيبة نفسانية لمناقشة تفاصيل الدور، واستعنت بمدرّب تمثيل ليساعدني في هذا الدور الذي يحتاج الى الكثير من الدراسة والمجهود".
وتحدثت ملك أحمد زاهر أيضاً عن أزمة الثقة التي تعانيها قائلةً: "الجميع يواجهون أزمة ثقة في حياتهم، أما أنا فأثق بالآخر إلى أن يثبت لي العكس، وأتمنى أن يكون الشخص الذي أتعامل معه على قدر هذه الثقة، ولكن أخيراً أصبحت حذرة في التعامل مع الآخرين بسبب الكثير من المواقف الذي تعرّضت لها". (لها)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:14 | 2024-08-15
15:22 | 2024-08-14
12:07 | 2024-08-14
09:57 | 2024-08-14
08:27 | 2024-08-14
06:30 | 2024-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24