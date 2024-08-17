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المرأة

بعد إصابتها بالسرطان.. كندة علوش في أحدث إطلالة (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2024 | 12:00
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نشرت الفنانة السورية كندة علوش عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو من أحدث ظهور لها بعد إعلانها إصابتها بالسرطان، ظهرت فيه وهي تستقل سيارة، ويعد الظهور الثاني لها عبر حسابها في "إنستغرام"، منذ أن أعلنت في 23 حزيران الماضي عن معاناتها من سرطان الثدي.
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وحظي الفيديو الذي نشرته الممثلة السورية بتفاعل واسع، حيث تداوله محبو كندة علوش عبر حساباتهم، مرفقاً بتعليقات تعبر سعادتهم برؤية نجمتهم المفضلة بحالة صحية جيدة.
(لها)
 
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