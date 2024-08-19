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المرأة

ممثلة لبنانيّة تُعلّق على خرق جدار الصوت: "حبتان فلاجيل على صحة السلامة" (صورة)

Lebanon 24
19-08-2024 | 06:57
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علّقت الممثلة نادين الراسي على قيام طيران العدوّ الإسرائيليّ بخرق جدار الصوت فوق الجنوب وفي أجواء بيروت بعد ظهر اليوم.
 
 
وقالت الراسي: "بيتنا بيهزّ بس ما بيوقع".
 
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وأضافت: "حبتان فلاجيل على صحة السلامة". (رصد لبنان 24)
 
 
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نادين الراسي

جدار صوت

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