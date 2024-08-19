فنانة تتحدّث عن إمرأة حاولت "خطف" زوجها منها... ماذا قالت؟

كشفت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن معاناتها مع المرض لفترة طويلة من عمرها حيث تسبب ذلك فى خسارة وزنها لتصل إلى 45 كلغ.



وقالت طلبة في لقاء تلفزيوني إنها قضت أجمل فترة في حياتها وهي فترة الشباب وكانت مريضة، مشيرة إلى أنها وحتى سن 17 سنة كان وزن جسمها وشكلها مقبولا، وبعدها أصيبت بمرض الغدة الخبيث، واستمر مرضها 10 سنوات، مما جعل جسمها يتآكل ويصل إلى 45 كلغ، موضحة مرورها بأزمة نفسية في تلك الفترة.

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وأضافت أنها بعمر 28 سنة أجرت عملية جراحية وكانت حينها أما لفتايتن.

كما تحدثت عن الغيرة والخلافات الزوجية، وأضافت: "كان في واحدة عاوزة تخطف زوجي وروحتلها وقولت لها لا، هي كانت عاوزاه يقعد خارج مصر". (العربية)