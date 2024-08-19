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المرأة

حضر حفلها رغم تعرّضه لحادث مروّع.. طلب من نانسي عجرم لمعجب تحطمت سيارته بشكل كامل!

Lebanon 24
19-08-2024 | 16:09
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أحيت النجمة نانسي عجرم مؤخرًا، حفلا غنائيًا جماهيريًا في السعودية، وشهد الكثير من المواقف العفوية.

وكان من بينها موقف أحد المعجبين الذي حرص على حضور الحفل، رغم تعرضه لحادث سيارة قبل ساعات، وتحطم سيارته بشكل كامل.
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ونشر أحد المعجبين صورة لسيارته محطمة بالكامل عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكداً أن "الحادث لم يمنعه من حضور الحفل"، وقال: "صادم ومتفكك صح، بس هذا ما يخليني اترك حفلة نانسي عجرم على المسرح".
 
وبعدها تفاعلت نانسي عجرم مع تدوينة الشاب، حيث أعادت نشرها، وطلبت منه أن يكون ضمن الحضور في الحفل المقبل من أجل إخبارها بالتفاصيل، وقالت: "سلامة قلبك وانا بحبك كثير وبحس لازم المرة الجاية يكون اللقاء عن قرب وتخبرني كل التفاصيل".

ومن جهته، عبر الشاب عن شدة سعادته بتفاعل نانسي عجرم معه والرد على تدوينته قائلاً: "ناسي تسوي لي كت تويت وتقولي أحبك يا ناس تلوموني يوم أقولكم أحبها".
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