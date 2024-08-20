31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
35
o
زحلة
37
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ستخضع لعمليّة جراحيّة... فنانة تُفاجىء محبيها: أنا مصابة بالسرطان (صورة)
Lebanon 24
20-08-2024
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الفنانة المصرية جميلة عزيز عن إصابتها بسرطان الثدي.
وقالت عزيز إنها كانت تعاني من بعض الآلام خلال الفترة الماضية، وذهبت إلى الطبيب الخاص بها ، حيث طلب منها إجراء بعض التحاليل للاطمئنان على حالتها الصحية، وجاءت النتائج صادمة، وتأكد إصابتها بسرطان الثدي.
Advertisement
وأضافت أنها منذ تلك اللحظة وهي في حالة نفسية صعبة للغاية، لذلك أعلنت عن مرضها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها تخرج من تلك الأزمة الصعبة بسلام.
وقالت الفنانة المصرية إنها ستجري جراحة لاستئصال الورم بعد إجراء بعض الفحوص الأخرى. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
Lebanon 24
ضربة عنيفة.. عدوانٌ إسرائيلي يطال البقاع وفيديوهات توثق ما حصل!
13:14 | 2024-08-19
19/08/2024 01:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
Lebanon 24
إنفجارات ضخمة.. ماذا قصفت إسرائيل في البقاع؟
13:48 | 2024-08-19
19/08/2024 01:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي مفاجئ عن غزة وجنوب لبنان.. إليكم ما قيل!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي مفاجئ عن غزة وجنوب لبنان.. إليكم ما قيل!
16:34 | 2024-08-19
19/08/2024 04:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن أنفاق "حزب الله".. ماذا كشف جنرال إسرائيليّ؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن أنفاق "حزب الله".. ماذا كشف جنرال إسرائيليّ؟
15:00 | 2024-08-19
19/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشمس غابت"... ملحن وفنان لبنانيّ ينتقد نجوى كرم: "ما بقى موجودة" (فيديو)
Lebanon 24
"الشمس غابت"... ملحن وفنان لبنانيّ ينتقد نجوى كرم: "ما بقى موجودة" (فيديو)
09:45 | 2024-08-19
19/08/2024 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
08:26 | 2024-08-20
ممثلة سوريّة بفستان أبيض على متن يخت في دبي: "وينك يا أبو شوكت؟" (صور)
05:08 | 2024-08-20
بعد انتشار صور جريئة لها برفقة فنان أميركيّ.. الفنانة اللبنانيّة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
04:12 | 2024-08-20
كل ما تريدين معرفته عن المكياج النيود
02:14 | 2024-08-20
ذهبت الى تركيا لاجراء العملية.. جراحة تجميلية تنهي حياة هذه السيدة
00:30 | 2024-08-20
"عندي غايه وحلم": بفستان ساحر.. فنانة شهيرة تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
23:00 | 2024-08-19
بالفيديو: جورجينا حبيبة رونالدو تقصّ شعرها وترميه بالبحر.. والجمهور: "ليش هيك كان حلو!"
فيديو
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
Lebanon 24
متسلحة بعصا بيسبول.. طفلة تحمي متجر والدها من اللص! (فيديو)
15:32 | 2024-08-18
20/08/2024 16:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
20/08/2024 16:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
20/08/2024 16:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24