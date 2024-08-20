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المرأة

ستخضع لعمليّة جراحيّة... فنانة تُفاجىء محبيها: أنا مصابة بالسرطان (صورة)

Lebanon 24
20-08-2024 | 07:04
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أعلنت الفنانة المصرية جميلة عزيز عن إصابتها بسرطان الثدي.

وقالت عزيز إنها كانت تعاني من بعض الآلام خلال الفترة الماضية، وذهبت إلى الطبيب الخاص بها ، حيث طلب منها إجراء بعض التحاليل للاطمئنان على حالتها الصحية، وجاءت النتائج صادمة، وتأكد إصابتها بسرطان الثدي.
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وأضافت أنها منذ تلك اللحظة وهي في حالة نفسية صعبة للغاية، لذلك أعلنت عن مرضها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها تخرج من تلك الأزمة الصعبة بسلام.

وقالت الفنانة المصرية إنها ستجري جراحة لاستئصال الورم بعد إجراء بعض الفحوص الأخرى. (العربية)
 
 
 
الفنانة المصرية جميلة عزيز
 
 
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