شيرين عبد الوهاب تُحذّر الجمهور من هذا الأمر

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نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية الجديدة في "فيسبوك" بياناً صحافياً حذّرت فيه جمهورها من التعامل مع أي محتوى يُنشر عبر حساباتها الرسمية القديمة في مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على "يوتيوب".وأوضحت شيرين في بيانها أن الحسابات والقناة القديمة خرجت عن سيطرتها، وأن هناك نزاعاً قضائياً قائماً حولها.وأكدت شيرين أن أي أغانٍ أو محتوى يُنشر من خلال هذه الحسابات، مثل أغنيات "بتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي" و"هنحتفل"، والأغاني الجديدة التي من المقرر عرضها مستقبلاً، ليس لها أي علاقة بها.وفي ختام البيان، دعت شيرين عبد الوهاب جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى يُنشر عبر هذه الحسابات، مؤكدةً أنها لا تُسيطر عليها، وأن هناك مَن يستغل اسمها ونشاطها الفني، ومشيرةً إلى أنها تمتلك حالياً منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (لها)