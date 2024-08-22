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المرأة

بعد انتشار خبر انفصالهما.. فيديو لزوج أحلام يروي ما حصل بينهما

Lebanon 24
22-08-2024 | 04:49
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خرج مبارك الهاجري، بطل سباقات سيارات الرالي القطري، عن صمته إزاء الشائعات التي طاولته وزوجته النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، وتفيد بانفصالهما ونشوب خلافات حادة بينهما.

وقال الهاجري في فيديو نشره عبر حسابه الخاص في "سناب شات": "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". وأضاف: "خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد (أحلام)، وبعد ما رجعنا تعرّضنا لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم... أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن مَن كاد علينا أن يجعل كيده في نحره... ولا تصدقون أي شيء يقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".
ودخل مبارك الهاجري وأحلام الشامسي القفص الذهبي في 18 حزيران 2003، ورُزقا بثلاثة أبناء، هم: فاهد (20 عاماً)، فاطمة (16 عاماً)، ولولوة (14 عاماً). (لها)
 
 
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