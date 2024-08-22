استدعاء ممثلة شهيرة لسماع أقوالها بخصوص سرقة شقتها

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استدعت جهات التحقيق، الفنانة الشابة منة عرفة لسماع أقوالها في البلاغ الذي تقدّمت فيه بسرقة محتويات من شقتها الكائنة في منطقة القاهرة الجديدة، واتّهمت فيه حارس المبنى وزوجته باقتحام شقتها وسرقة مبلغ مالي وبعض من متعلقاتها، وفق ما كشفت كاميرات المراقبة.ونجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة بضبط المتهم وزوجته، وأمرت جهات التحقيق بتوقيفما أربعة أيام على ذمة التحقيق، حيث اعترفت الزوجة بأنها سهّلت لزوجها الدخول إلى شقة الفنانة لسرقتها، وكشفت كاميرات المراقبة لحظة دخول المتهم إلى الشقة وسرقة مبلغ مالي وبعضٍ من متعلقات الفنانة. (لها)