ممثلة شهيرة تخضع لهذه العملية الجراحية وهذا ما إستغنت عنه (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة السورية كندة حنا بعد غياب عن مشاركاتها الدرامية، حيث ظهرت من غرفة العمليات بملامح شاحبة.

وفي التفاصيل، خضعت كندة حنا لجراحة الليزر لعينيها، ونشرت صورة من غرفة العمليات عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيها إلى جانب الطبيب، وعلقت بالقول: "إستغنينا عن النظارة". (الجديد)

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