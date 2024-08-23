أسما شريف منير تكشف سبب حذف صورها على إنستغرام

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كشفت الإعلامية المصرية أسما شريف منير أسباب حذفها كل منشوراتها السابقة من حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من 2.6 مليون شخص.وشاركت أسما صورة جديدة على طريقة الـ"سيلفي" أمام مرآة السائق في السيارة، موضحةً أنها قررت نشر الصور الجديدة من دون أي تعديلات أو تحسينات، لأنها أصبحت تحب شكلها، وتريد تشجيع الجميع على القيام بذلك، وعدّدت الأسباب الأخرى. إذ قالت: "شلتي كل صورك ليه عشان عايزه أشارك معاكم حاجة تفرق، تفرق مع شخص واحد بس!".وأضافت: "طب وهو إيه يعني اللي هيفرق في الصور دي؟ أول حاجة عايزه أوصلها من الصور دي، إنها من غير أي أديت أو فلتر، ودي حاجة أنا في صراع دايم فيها، عشان بقيت بحب شكلي بفلتر أكتر وده شيء محزن، فا محتاجة أحس إني حرة من الفلاتر والأديت عشان أشّجع البنات تكون أحسن".وتابعت: "تاني حاجة في صور من شغلي ومشروعي اللي تعبانة فيه جداً ومحتاجة أشاركوا معاكم عشان أشجّع الناس إنها تاخد خطوه في إنها تبدأ من الصفر عادي مهما كانت مكانتها الاجتماعية... وتالت حاجة مشروعي الأصغر هو الفخار، وأنا عملته عشان أشّجع المنتجات اليدويه الطبيعيه الصحية وعشان أنا دلوقتي بختار أغلب اختياراتي في الحياة أي حاجة راجعة للطبيعة".وأردفت بالقول: "رابع حاجة، لما تخنت كنت مكسوفة بس تقبّلت جسمي وحبّيته، بس ده مش معناه إني مش عايزه أوصل لأفضل شكل صحي لجسمي، فا شغّاله عليه وعندي خطة للتغيير، بس لحد ما أوصل للنتيجة الصح أنا بحب جسمي وأنوثتي وشايفة نفسي تمام أوي".وواصلت: "خامس حاجة، إني بشوف أحلام ناويه بكل قوّتي أحققها فا بقيت بحط نفسي في الأماكن اللي شبه حلمي، بجذب الناس اللي بتفيدني، بحلم أحلام كبيرة بس مش وأنا قاعده على الكنبة، وأنا بسعى في شغلي ومصدّقة إني هوصل لأكتر ما بتمنى، وده بقولوا عشان أشجعكم إنكم تتحرّكوا ومتأجلّوش اللي نفسكم فيه مهما كانت الحاجة اللي موقفاكم... وسادس حاجة، التأمل في خلق الله، غيّر حياتي وخلاّني أكون شخص أهدى وممتن أكتر، ومرهف الإحساس".واختتمت أسما شريف منير كلامها بالقول: "أنا حقيقي نفسي أفيدكم وأساعد اللي بيتبعوني يكونوا أحسن بأي طريقة ممكنه، وأنا بحضّر حاجات جديدة أتمنى إنها تكون مصدر إلهام ليكم، وحشتوني أوي". (لها)