محامي شيرين عبدالوهاب يُعلن تنحيه عن قضاياها

أصدر المحامي ياسر قنطوش بيانًا صحافيًّا اليوم السبت، أعلن من خلاله تنحيه عن تولي قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتنحيه أيضًا عن كونه محاميها الخاص.



وأكد قنطوش أنه من المقرر أن يقيم مؤتمراً صحافياً الأحد المقبل، يكشف من خلاله العديد من المفاجآت وتفاصيل قرار إنهاء عمله مع شيرين. (العربية)

Advertisement