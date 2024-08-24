أحلام عن خبر إنفصالها: "أنا ومبارك أصدقاء" (صورة)

بعد أن اضطر مبارك الهاجري، بطل سباقات سيارات الرالي القطري، لنفي الشائعات بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، خرجت الأخيرة عن صمتها بدورها، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "انا ومبارك مش فقط زوجين انا ومبارك أصدقاء بينا أشياء كثير حلوة يكفي فاهد وفاطمة ولولو هذيلا عيون وقلب وروح مبارك وانا طلبت منه ما ينزل اي شي بخصوص هالموضوع لكن هو رفض قال لي كل شي ولا انتي". (لها)

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