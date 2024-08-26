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المرأة

سيرين عبد النور تتحدث عما تعرضت له بعد أزمة لبنان: "كنت أثق في البنوك"

Lebanon 24
26-08-2024 | 00:31
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حلّت الفنانة سيرين عبد النور، ضيفة ببرنامج "عندي سؤال" من تقديم محمد قيس عبر قناة "المشهد"، وتحدثت عما تعرضت له بسبب الأزمة المالية في لبنان.

وقالت سيرين عبد النور: "خسرت كل شيء في الأزمة المالية بلبنان لم يكن لدي حساب بنكي خارج لبنان، كنت أثق في البنوك اللبنانية، الخسارة توجع، ليس لأنك خسرتك أموالك ولكن لأنك وضعت ثقتك في أشخاص كانوا يلعبون القمار بأموالك".
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وتابعت سيرين عبد النور: "في هذه المرحلة تقول "معلش" أنا صنعت الأموال وليس هم من صنعوني، وتفكر أنك ستقف على قدميك من جديد وتجمع أموالك وهذه المرة ليس لك لكن لأن لديك أولاد".

وكشفت سيرين عبد النور أنها كانت ولا تزال تفكر في افتتاح مشروع خاص، وهو تصميم الأزياء وهو مجال دراستها، موضحة أن هذه الفكرة كانت ستنفذ قبل سنوات قبل أزمة كورونا والأزمة المادية التي تعرضت لها لبنان وخسرت فيها أموالها، موضحة أنها لم تتراجع عن هذه الفكرة وترغب في تنفيذها وتريد تصميم ملابس تناسب الجميع.

وخلال اللقاء اعترفت سيرين عبد النور أنها شعرت بالغرور بعد نجاحها في مجال التمثيل وتحقيقها للشهرة، وتحديداً بعد نجاحها بفيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مع النجم محمد هنيدي. (لها)
 
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