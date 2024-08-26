في فقرا... جيهان علامة رقصت مع إبنها خالد (صورة)

نشرت جيهان علامة فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي ترقص مع ابنها خالد في فقرا.

وقالت جيهان لابنها: "أكثر الأوقات التي أستمتع فيها هي برفقتك". (رصد لبنان 24)