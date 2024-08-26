Advertisement

المرأة

في فقرا... جيهان علامة رقصت مع إبنها خالد (صورة)

Lebanon 24
26-08-2024 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1239180-638602816142043829.jpg
Doc-P-1239180-638602816142043829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت جيهان علامة فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي ترقص مع ابنها خالد في فقرا.
 
 
وقالت جيهان لابنها: "أكثر الأوقات التي أستمتع فيها هي برفقتك". (رصد لبنان 24)
Advertisement
 
 
 

جيهان علامة

خالد علامة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:00 | 2024-08-26
05:31 | 2024-08-26
04:00 | 2024-08-26
02:00 | 2024-08-26
23:00 | 2024-08-25
16:00 | 2024-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24