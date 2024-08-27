لإصلاح ما تم إفساده.. نصائح لإجراء محادثة ناجحة مع زوجك

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التواصل الجيد هو أساس نجاح الزواج، وحتى يكون هناك تواصل ناجح، يجب أن تتمتعي بمهارة الحديث مع زوجك. وكلمة مهارة مقصودة لأن الحديث مع الزوج يحتاج إلى ضوابط ليكون ناجحاً، وذلك نظراً لاختلاف طبيعة المرأة عن الرجل.وحتى تجعلي زوجك يستمع لكِ، وتجري معه محادثة ناجحة، اتبعي النصائح التالية.1- فكري جيداً قبل الحديثالرجال يكرهون الاسترسال في الحديث والتفاصيل المملة، لذا قبل أن تستسلمي لطبيعتك كأنثى، يجب أن تفكري جيداً في النقاط الهامة التي ترغبين في توصيلها لزوجك أو مناقشته فيها خلال المحادثة. حددي الهدف من المحادثة سواء كان توصيل معلومة أو مناقشة أمر ما، وحاولي الحديث في صلب الموضوع والتركيز على الهدف من الحديث. هذه الطريقة تضمن لكِ تركيز زوجك واهتمامه طوال مدة المحادثة.2- وضحي الهدف من المحادثةتوضيح هدفك من المحادثة يساعد زوجك على التعامل معكِ بطريقة تشعركِ بالرضا. إذا كان هدفك هو الحصول على نصيحة أو استشارة، أو غرضك فقط الحصول على الدعم والمواساة، فأخبري زوجك قبل بدء المحادثة عن هدفك منها، وبالتالي سوف يتعامل معكِ بما يحقق هدفك، وبهذا لن تشعري بالإحباط، ولن يشعر هو باستنزاف طاقته.3- حافظي على الاحترام المتبادلأهم ما في الحديث بين الرجل والمرأة هو الاحترام المتبادل بين الطرفين، فالاحترام المتبادل يضمن لكِ محادثة ناضجة وعلى مستوى عالِ من الرقي والتفاهم والتوازن، مما يجعل المحادثات بينكما في صالح حياتكما الزوجية، حيث توطد العلاقة بينكما وتعزز التفاهم وتشعركما بأهمية وتقدير كل طرف للآخر. (نواعم)