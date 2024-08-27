Advertisement

المرأة

لإصلاح ما تم إفساده.. نصائح لإجراء محادثة ناجحة مع زوجك

Lebanon 24
27-08-2024 | 03:00
A-
A+

Doc-P-1239472-638603474454031970.jpg
Doc-P-1239472-638603474454031970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التواصل الجيد هو أساس نجاح الزواج، وحتى يكون هناك تواصل ناجح، يجب أن تتمتعي بمهارة الحديث مع زوجك. وكلمة مهارة مقصودة لأن الحديث مع الزوج يحتاج إلى ضوابط ليكون ناجحاً، وذلك نظراً لاختلاف طبيعة المرأة عن الرجل.
Advertisement
وحتى تجعلي زوجك يستمع لكِ، وتجري معه محادثة ناجحة، اتبعي النصائح التالية.
1- فكري جيداً قبل الحديث
الرجال يكرهون الاسترسال في الحديث والتفاصيل المملة، لذا قبل أن تستسلمي لطبيعتك كأنثى، يجب أن تفكري جيداً في النقاط الهامة التي ترغبين في توصيلها لزوجك أو مناقشته فيها خلال المحادثة. حددي الهدف من المحادثة سواء كان توصيل معلومة أو مناقشة أمر ما، وحاولي الحديث في صلب الموضوع والتركيز على الهدف من الحديث. هذه الطريقة تضمن لكِ تركيز زوجك واهتمامه طوال مدة المحادثة.
2- وضحي الهدف من المحادثة
توضيح هدفك من المحادثة يساعد زوجك على التعامل معكِ بطريقة تشعركِ بالرضا. إذا كان هدفك هو الحصول على نصيحة أو استشارة، أو غرضك فقط الحصول على الدعم والمواساة، فأخبري زوجك قبل بدء المحادثة عن هدفك منها، وبالتالي سوف يتعامل معكِ بما يحقق هدفك، وبهذا لن تشعري بالإحباط، ولن يشعر هو باستنزاف طاقته.
3- حافظي على الاحترام المتبادل
أهم ما في الحديث بين الرجل والمرأة هو الاحترام المتبادل بين الطرفين، فالاحترام المتبادل يضمن لكِ محادثة ناضجة وعلى مستوى عالِ من الرقي والتفاهم والتوازن، مما يجعل المحادثات بينكما في صالح حياتكما الزوجية، حيث توطد العلاقة بينكما وتعزز التفاهم وتشعركما بأهمية وتقدير كل طرف للآخر. (نواعم)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:36 | 2024-08-27
01:00 | 2024-08-27
23:00 | 2024-08-26
15:16 | 2024-08-26
12:00 | 2024-08-26
10:00 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24