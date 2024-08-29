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المرأة

طلبت من جمهورها الدعاء لها.. مي كساب تخضع لجراحة عاجلة

Lebanon 24
29-08-2024 | 09:46
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كشفت الفنانة مي كساب عن خضوعها لعملية جراحية.


وطلبت كساب عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" من جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتى تتخطّى هذه الوعكة الصحية بالسلامة.
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ونشرت مي صورة ظهرت فيها بملابس العمليات قبل خضوعها للجراحة، مع التعليق: "عملية بسيطة كده الحمد لله".

المصدر: لها
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