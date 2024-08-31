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المرأة

تنظيم حياتك كأم يبدأ بأربع خطوات

Lebanon 24
31-08-2024 | 23:00
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الفوضى عدوة الأم، فهي تسلب الوقت والطاقة وتهدر فرص الإنجاز وتشعرك بالتوتر وعدم التركيز، لذا يجب عليكِ كأم أن تكون حياتك منظمة.
والحياة المنظمة ليست معجزة، إنما فقط هي مجموعة من الخطوات التي تساهم في تنظيم الحياة وجعلها أسهل. وفيما يلي 4 خطوات تساعدك على تنظيم حياتك كأم. تابعي القراءة.
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الخطوة الأولى: ترتيب الأولويات
أولى الخطوات نحو حياة منظمة مليئة بالإنجازات دون إهدار الطاقة والوقت؛ هي ترتيب أولوياتك. فكري في المهام الضرورية التي لا يمكن التخلي عنها أو تأجيلها، وضعيها على قائمة أولوياتك. تشمل قائمة الأولويات أيضاً الأمور التي تستحق الوقت والجهد للحفاظ عليها مثل التواصل مع الزوج والأطفال.
ترتيب أولوياتك يساهم بشكل كبير في الحفاظ على أساسيات حياتك، وعدم ترك شيء أساسي بدون اهتمام، مما يحافظ على قوة بنيان حياتك الزوجية والأسرية، ويشعرك بالاستقرار والأمان.

الخطوة الثانية: تحديد الأنشطة الإضافية
الاهتمام بالأولويات لا يعني إهمال الأنشطة الإضافية، فالأنشطة الإضافية تثري حياتك وتضيف إليها قيمة، مثل الأعمال الخيرية والتطوعية، والتواصل الاجتماعي والواجبات الاجتماعية تجاه الأهل والأصدقاء والجيران، وممارسة هواياتك والأنشطة التي تحسّن جودة حياتك مثل الرياضة والقراءة والتأمل.
فقط كل ما تحتاجين إليه هو تحديد الأنشطة الإضافية، والتخلص من الأقل فائدة، ثم توزيع الأنشطة الإضافية على جدولك الأسبوعي بحيث تتمكنين من ممارستها دون الشعور بضغط أو التقصير في الأولويات.

الخطوة الثالثة: التخلص من لصوص الوقت
هناك أنشطة تسرق الوقت مثل مشاهدة التليفزيون، تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو الثرثرة لوقت طويل في التليفون. عليكِ تحديد العوامل التي تسرق وقتك يومياً، والتخلص منها أو وضع حدود صارمة للحد منها قدر الإمكان، حتى تحافظي على وقتك وتستثمريه بأفضل طريقة.

الخطوة الرابعة: التخلص من الأغراض الزائدة
الأغراض الزائدة تحتاج إلى وقت وطاقة للعناية بها، لذا فالتخلص من الأغراض الزائدة يخفف عنكِ الكثير من الأعباء ويوفر وقتك وطاقتك مما يساهم في تنظيم حياتك بشكل أفضل. (نواعم)
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