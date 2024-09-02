Advertisement

المرأة

كبُرت وباتت نسخة مصغرة من والدتها... إبنة طوني عيسى تُحدث ضجة على السوشيال ميديا (فيديو)

Lebanon 24
02-09-2024 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1241793-638608730022858071.jpg
Doc-P-1241793-638608730022858071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواصل النجم طوني عيسى مشاركة متابعيه على حسابه عبر انستغرام بصور عائلية ومقاطع عفوية مع زوجته امونة وابنته تاليا، التي تخطف الأنظار بلطافتها وجمالها.
 
 
وفي أجدد ظهور له مع ابنته، شارك النجم اللبناني طريقته في اللهو مع طفلته التي كبُرت وباتت في غاية الجمال ونسخة مصغرة من والدتها، ويحرص طوني على إظهار العلاقة المتينة التي تجمعه بإبنته الوحيدة، والتي غالباً ما يصفها بأنها صديقته وحبيبته.
 
 
Advertisement
 
ولفتت تاليا، الأنظار بجمالها ونال المقطع العفوي الذي ظهر فيه الممثل اللبناني وهو يأكل الباستا معها ليقبلها في الآخر في مشهد طريفي ظهر مدى تعلقه بطفلته.
ونُشر المقطع على صفحة الطفلة الخاصة على انستغرام وأعاد طوني نشره على صفحته، وأرفق بتعليق بلسان الطفلة وهي تقول: "أقضي أفضل الأوقات مع حبي الأول، والدي". (لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2024-09-02
06:15 | 2024-09-02
02:31 | 2024-09-02
00:55 | 2024-09-02
23:00 | 2024-09-01
14:28 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24