كبُرت وباتت نسخة مصغرة من والدتها... إبنة طوني عيسى تُحدث ضجة على السوشيال ميديا (فيديو)

يواصل النجم طوني عيسى مشاركة متابعيه على حسابه عبر انستغرام بصور عائلية ومقاطع عفوية مع زوجته امونة وابنته تاليا، التي تخطف الأنظار بلطافتها وجمالها.



وفي أجدد ظهور له مع ابنته، شارك النجم اللبناني طريقته في اللهو مع طفلته التي كبُرت وباتت في غاية الجمال ونسخة مصغرة من والدتها، ويحرص طوني على إظهار العلاقة المتينة التي تجمعه بإبنته الوحيدة، والتي غالباً ما يصفها بأنها صديقته وحبيبته.

ولفتت تاليا، الأنظار بجمالها ونال المقطع العفوي الذي ظهر فيه الممثل اللبناني وهو يأكل الباستا معها ليقبلها في الآخر في مشهد طريفي ظهر مدى تعلقه بطفلته.

ونُشر المقطع على صفحة الطفلة الخاصة على انستغرام وأعاد طوني نشره على صفحته، وأرفق بتعليق بلسان الطفلة وهي تقول: "أقضي أفضل الأوقات مع حبي الأول، والدي". (لها)