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المرأة

نيكول سابا تفاجئ جمهورها: الباب يفوت جمل

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:00
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أحيت النجمة نيكول سابا مساء أمس، حفلاً غنائياً ضخماً في محافظة كفر الشيخ بمصر، وسط حضور جماهيري كبير.
وحرصت نيكول على تقديم مفاجأة لجمهورها في كفر الشيخ حيث غنّت للمرة الأولى أغنيتها الجديدة "الباب يفوت جمل" مباشرةً من على المسرح، وتفاعل الجمهور مع الأغنية التي خصّتهم بها قبل إطلاقها رسمياً عبر كل منصات الموسيقى والتواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.
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(لها)
 
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